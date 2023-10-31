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Нефтепереработка в России пошла в рост после сезонного ремонта

Bloomberg: российские НПЗ вышли на уровень переработки 5,48 млн баррелей в сутки

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Thomas Peter/Reuters

Переработка нефти в России выросла до максимального за последние семь недель уровня на фоне завершения сезонного ремонта на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). Об этом сообщает Bloomberg.

По данным источника, осведомленного о ситуации, за неделю до 25 октября в стране было переработано 5,48 млн баррелей нефти в сутки. Это почти на 210 тыс. баррелей в сутки больше, чем неделей ранее, согласно расчетам издания на основе исторических данных.

Объемы переработки увеличились по мере завершения плановых ремонтных работ, которые продлятся до ноября. «Это повысило средний ежедневный уровень переработки России в период с 1 по 25 октября до 5,31 млн баррелей в сутки, хотя это все еще ниже показателя в 5,38 млн баррелей в сутки на протяжении большей части сентября, согласно расчетам», — пишет агентство.

Мировой рынок пристально следит за внутренней переработкой нефти в России, а также за ее экспортом морем, пытаясь определить объемы производства после того, как Москва прекратила публиковать официальные данные о добыче. «Поставки российской нефти в последнее время стабильно росли, что указывает на то, что приверженность Кремля ограничению поставок, возможно, ослабевает», — уточняет издание.

По словам главного аналитика по сырой нефти в компании Kpler Виктора Катоны, занимающейся анализом рыночных данных, российские НПЗ продолжат наращивать переработку. «Новая цель для российской переработки нефти — около 5,8 млн баррелей в сутки к декабрю», — отметил он.

Если прогноз оправдается, к зиме переработка нефти в России вернется к уровням начала апреля, согласно данным.

До этого стало известно, что Саудовская Аравия впервые за полгода может не поднять цену на нефть для Азии.

Ранее Всемирный банк назвал условие, при котором нефть подскочит выше $150.

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