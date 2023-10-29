Экономисты оценили перспективы разблокировки активов россиян на Западе

Введенные санкции отрезали по оценкам экспертов почти треть россиян от возможности управлять и распоряжаться инвестициями на Западе. Об этом сообщает РИА новости.

«Депозитарии западных стран заморозили акции россиян даже небольшой стоимости»,— отметил член Гильдии финансовых аналитиков Александр Разуваев. Дивиденды с них начисляются, но выплатить их не представляется возможным. Также инвесторы лишены доступа к продаже ценных бумаг.

«Эти активы стали неликвидными, их нельзя продать даже с большим дисконтом», — подтвердил профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Никита Моисеев. Эксперты призывают вкладывать средства в российские компании и активы. Сбербанк предлагает ПИФы с доходностью до 80% и инвестиции в драгоценные металлы, подытожил Разуваев.

В начале недели стало известно, как россияне изменили свои привычки в накоплении денег.

Ранее аналитик предупредил россиян о пяти рисках игры на бирже.