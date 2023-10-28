Финансист спрогнозировал цены на нефть в ноябре

Справедливая цена барреля нефти эталонной североморской марки Brent на ноябрь составляет $88–92 за баррель с риском смещения вверх при обострении ситуации на Ближнем Востоке. Российская Urals будет стоить на $8-10 дешевле. Такой прогноз «Газете.Ru» дал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов.

Соответственно, цена барреля нефти Urals в ноябре может быть на уровне $78-84.

«Важно, как страны альянса «Большой семерки» (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США — «Газета.Ru») будут дальше реагировать на поставки российской нефти по ценам значительно выше установленного потолка в $60 за баррель. В октябре уже началось точечное ужесточение давления на отдельных рыночных игроков. Если это будет иметь успех, дальнейшего снижения дисконта Urals к Brent не произойдет», — пояснил он.

По словам эксперта, потенциал сжатия скидки уже очень небольшой, так что ключевым фактором для российских нефтяников будет динамика мировых цен на сырье, а также особенности налогового регулирования.

Вице-премьер РФ Александр Новак 3 октября заявил, что российская нефть торгуется по рыночной стоимости, а не потолку цен. Его отечественные компании не соблюдают, добавил он.

Госдума 17 октября приняла в первом чтении законопроект, снижающий дисконт цены Urals к Brent в расчете нефтяных налогов в 2024 году c $20 до $15 за баррель, в 2025 году — до $10, а в 2026 году — до $6 за баррель.

Ранее в России спрогнозировали цены на нефть к концу года.