Российская компания реконструирует аэропорт в Абхазии

Общество с ограниченной ответственностью «Инфраструктурное развитие» осуществит комплексную реконструкцию международного аэропорта Сухум им. В.Г. Ардзинбы, который не функционирует с 1993 года. Эта российская компания и министерство экономики Абхазии 27 октября подписали соответствующее соглашение с участием президента республики Аслана Бжании, передает пресс-служба президента.

«Правительство Республики Абхазия и ООО «Инфраструктурное развитие» заключили соглашение о государственно-частном партнерстве. Предметом соглашения стало восстановление имущественного комплекса международного аэропорта Сухум им. В.Г. Ардзинба с целью возобновления авиационного сообщения», — сказано в сообщении.

По информации пресс-службы, Рашид Нургалиев является собственником ООО «Инфраструктурное развитие». Он выразил благодарность руководству Абхазии за выбор в пользу предложенного ими проекта модернизации аэропорта.

«Открытие аэропорта позволит туристам быстро и, что очень важно, с комфортом добираться до курортов Абхазии», — приводит слова Нургалиева пресс-служба.

Он отметил, что современный аэропорт позволит в полной мере реализовать высокий туристический потенциал республики.

Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган заявила, что соглашение о государственно-частном партнерстве определяет сроки, условия, объемы финансирования работ по модернизации и реконструкции комплекса и порядок его последующей эксплуатации.

«Государство сохраняет государственную собственность на аэродром, аэродромную инфраструктуру, историческое здание аэровокзала, статус объекта двойного назначения и название «Международный аэропорт г. Сухум им. В.Г. Ардзинба», — цитирует Озган пресс-служба.

До этого Аслан Бжания заявил, что на побережье Черного моря в Абхазии появится новый пункт постоянного базирования Военно-морского флота Российской Федерации, соответствующее соглашение уже подписано. Он будет располагаться в Очамчирском районе.

Суверенитет Абхазии Россия признала 26 августа 2008 года. В этом году в республике в честь 15-летия события состоялись торжественные мероприятия. Сейчас российские и абхазские военные вместе обеспечивают безопасность республики. Также на границах Абхазии работают пограничники ФСБ России.

Ранее Медведев допустил присоединение Абхазии и Южной Осетии к России.