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Мишустин сообщил, что российское правительство ожидает второй рекордный урожай зерна

Мишустин: ожидаем рекордный урожай, его хватит на внутренний и внешний рынки

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что в РФ ожидают второй рекордный урожай, которого должно хватить как для обеспечения внутренних потребностей, так и для внешнего рынка, передает РИА Новости.

«Ожидаем второй рекордный урожай, которого хватит и для потребителей на внутреннем рынке, и для наших партнеров за рубежом», — сказал он.

Мишустин также отметил, что в России заметно увеличилось производство овощей, плодов, масличных и ягод. Кроме того, по его словам, выросли объемы российских семян. Премьер указал, что минеральных удобрений было приобретено больше, чем в прошлом году. Мишустин указал, что сев озимых под урожай 2023 года идет по плану. По его данным, намолочено более 140 млн тонн зерновых и зернобобовых.

По его мнению, меры государственной поддержки способствовали положительной динамике.

«В 2023 году аграрии получили порядка 2 тыс. российских и белорусских тракторов. Планируется до конца года поставить еще 13 тыс. единиц машин и оборудования в лизинг», — добавил российский премьер.

До этого министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев озвучил обновленный прогноз по сбору зерна в России в 2023 году.

Ранее вице-премьер сообщила, что Россия соберет второй по размеру в истории урожай зерна.

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