Глава Центробанка оценила вероятность банковского кризиса в России

Центральный банк России не разделяет опасений, что в стране возможен банковский кризис, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Ее слова приводит корреспондент «Газеты.Ru».

Она подчеркнула, что у регулятора нет подобных опасений, в данный момент о схлопывании кредитного рынка говорить нельзя.

«Кредитование хотя и замедляется, но растет высокими темпами», — отметила Набиуллина.

По ее словам, опасность схлопывания кредитного рынка может возникать не из-за роста ставок, а из-за роста инфляции, когда банки не готовы выдавать кредиты на длительные сроки.

Глава ЦБ подчеркнула, что политика регулятора направлена на то, чтобы не допустить высокой инфляции, что увеличит доступность кредитов на длинные сроки.

До этого Набиуллина заявила, что Центробанк РФ может перейти к снижению ключевой ставки при устойчивом снижении роста цен в стране, которое, вероятно, произойдет в 2024 году.

После повышения ключевой ставки 27 октября курс рубля резко укрепился по отношению к доллару и евро. По данным Московской биржи на 13:32, курс доллара опускался до 92,85 рубля, евро — до 98,1225 рубля.

Ранее Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 15%.