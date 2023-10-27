Крым подаст на Украину иск за энергоблокаду

Новый иск Крыма к украинским властям о возмещении ущерба будет связан с энергоблокадой. Об этом сообщил глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов, передает РИА Новости.

По его словам, сейчас ведется работа по подготовке следующего иска по энергоблокаде. Также одновременно идет подсчет ущерба по транспортной, продовольственной и банковской блокадам.

25 октября арбитражный суд Крыма удовлетворил в полном объеме первый иск к властям Украины об ущербе бюджету республики от водной блокады полуострова. Согласно документу, с ответчиков взыскали более 152,6 млрд рублей.

Крым был полностью обесточен в ночь на 22 ноября 2015 года. Подрыв опор вывел из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. Ситуацию изменил запуск энергомоста из Краснодарского края и строительство двух новых ТЭС.

В начале июля стало известно, что Крым готовит второй иск к Украине. Глава крымского парламента Владимир Константинов подчеркнул, что виновные в организации и совершении преступлений против миллионов крымчан «должны понести заслуженное наказание».

Ранее в Крыму заявили, что режим на Украине является преступным и направлен на разрушение.