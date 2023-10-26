Путин рассказал о бюджете России

Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал российский бюджет сбалансированным и надежным, отвечая на вопрос одного из молодых ученых в Королеве о секвестировании федеральной космической программы. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в федеральной космической программе происходит определенное ужимание отдельных статей бюджета.

Путин оценил российский бюджет как «большой, надежный и сбалансированный». Он добавил, что многое зависит от готовности отдельных отраслей к освоению сегментов своей работы.

До этого стало известно, что Путин посетил Ракетно-космическую корпорацию (РКК) «Энергия» в подмосковном Королеве, где пообщался с молодыми специалистами.

До этого Путин заявил, что у страны есть большие планы по освоению космоса. Соответствующее заявление он сделал во время встречи с участниками заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

27 мая Путин учредил в России новую награду — орден имени первого космонавта планеты Юрия Гагарина. Орден будет присуждаться за заслуги в космонавтике.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».