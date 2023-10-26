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Австралия запретила экспорт ручных инструментов в Россию

Mercury: Австралия заблокировала поставки отверток в Россию

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Shutterstock

Австралия наложила санкции на экспорт в Россию отверток. Об этом сообщает местный новостной портал Mercury со ссылкой на заявление главы австралийского министерства иностранных дел Пенни Вонг.

Согласно информации агентства, также оказались под запретом поставки инструментов, применяемых для работы с металлом и инструментов для бурения.

В статье указывается, что в санкционный перечень вошли инструменты, используемые для фрезерования и завинчивания винтов на крышках ядерных реакторов. Рестрикции коснулись телевизоров и звукозаписывающих устройств.

До этого в американском министерстве финансов заявили, что суверенные активы Российской Федерации, блокированные в рамках санкций из-за конфликта на территории Украины, предварительно оцениваются в $280 млрд и по большей части находятся в Евросоюзе.

Ранее минфин США опубликовал инструкции по нефтяному эмбарго.

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