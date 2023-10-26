Дума одобрила в первом чтении проект бюджета

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о бюджете страны с 2024 по 2026 год. За него проголосовали 320 парламентариев, 80 были против. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной думы.

Согласно документу, доходы бюджета составят: в 2024 — 35,065 трлн рублей, в 2025 — ₽33,552 трлн, в 2026 — ₽34,051 трлн. Расходы намечены на уровне: ₽36,66 трлн, ₽34,382 трлн и ₽35,587 трлн рублей соответственно. Согласно документу дефицит бюджета не должен превышать 1% ВВП ежегодно: в 2024 — 0,9%, в 2025 — 0,4%, в 2026 — 0,8%. «Преодоление вызовов, развитие страны и обеспечение социальных обязательств — это цели и задачи проекта бюджета на 2024–2026 годы», — заявил Председатель ГД Вячеслав Володин.

Как подчеркнул министр финансов Антон Силуанов, средства пойдут на поддержку граждан и экономики, а также обеспечение безопасности. Расходы на оборону в 2024 вырастут до рекордных ₽10,8 трлн.

В сентябре депутат Романов рассказал о приоритетах осенней сессии Госдумы. Она касались, в том числе, рассмотрения проекта бюджета.

Ранее Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ.