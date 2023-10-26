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Эксперт рассказал, как рост МРОТ скажется на доходах и экономике России

Аналитик Чернов назвал три плюса от повышения МРОТ для россиян

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Depositphotos

Значительное повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2024 году, накануне одобренное Госдумой в первом чтении, принесет существенные выгоды миллионам россиян и экономике страны в целом. Об этом в комментарии изданию «Взгляд» рассказал аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

По словам Чернова, в результате увеличения МРОТ с 16 242 до 19 242 рублей заработная плата вырастет у 4,8 млн человек. Причем в первую очередь от этого выиграют работники бюджетной сферы. Кроме того, эксперт отметил, что решение о повышении МРОТ на 18,5% может увеличить реальные доходы россиян примерно на 10%, поскольку опережает прогнозируемую инфляцию. В наибольшей степени от этого выиграют малоимущие граждане.

Наконец, по словам Чернова, рост МРОТ поможет стимулировать российскую экономику, так как приведет к увеличению потребительских расходов и, как следствие, темпов роста ВВП.

Накануне стало известно, что индексацию зарплат госслужащих собираются приостановить на год.

Ранее Минтруд РФ анонсировал рост средней зарплаты россиян.

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