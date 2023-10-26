Некоторым россиянам необходимо заплатить новый налог за 2023 год

Необходимость заплатить налог на вклады за 2023 год возникнет у тех налогоплательщиков, кто получил по всем банковским счетам доход суммарно более 130 тысяч рублей. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

При расчете налога на вклады берут максимальную ключевую ставку в Центральном банке РФ в нынешнем году и умножают на 1 млн рублей. На сегодняшний день самый большой размер ставки составлял 13%. Если Банк России не повысит ставку до конца года, то размер необлагаемого дохода не вырастет. В противном случае, соответственно, увеличится сумма процентных поступлений, при которых уплачивать налог не требуется.

«Если годовой доход вкладчика по всем банковским счетам окажется ниже этой суммы, то за этот год платить налог не придется. Если превысит, ставка налога составит 13% от дохода», — сказала специалист.

Рассчитывает налог по вкладам ФНС, куда банки передадут все данные по доходам клиентов. Налоговая служба отправит уведомление, по которому до 1 декабря 2024 года нужно оплатить налог.

До этого сообщалось, что власти России планируют суммарно получить 312 млрд рублей с налога на проценты по вкладам граждан.

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