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Минфин анонсировал поправки о корректировке топливного демпфера

Минфин планирует внести поправки в механизм топливного демпфера в ноябре

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Global Look Press

Минфин получил предложения о компенсации бюджету в связи с выплатами нефтяным компаниям по топливному демпферу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова замминистра Алексея Сазанова.

Сазанов рассказал о поступивших в ведомство предложениях по компенсации средств бюджета в связи с повышением топливного демпфера. Как уточнил чиновник, соответствующие поправки будут внесены в ноябре. Ранее правительство решило восстановить коэффициент демпфера до 1 с октября, однако юридическое оформление изменений до сих пор отсутствует. Эксперты оценивают возможные выплаты нефтяным компаниям за октябрь в 255-291 млрд рублей.

Ситуация потребовала изменений после того, как с начала июля биржевые, а затем и розничные цены на топливо на внутреннем рынке перешли к росту. К середине сентября ситуация оказалась крайне тяжелой, стоимость тонны основных видов топлива — дизельного и бензинов марок АИ-92 и АИ-95 впервые в истории превысили отметку в ₽70 тыс. за тонну. Кроме разгона цен недобросовестными участниками торгов, на стоимость повлияло и изменение демпфера, который был сокращен наполовину с 1 сентября. В итоге правительство с 21 сентября ввело запрет на экспорт топлива из РФ, и установило новые квоты по продаже нефтепродуктов на внутренний рынок. Все это привело к падению стоимости топлива на внутреннем биржевом и розничных рынках.

Ранее россиянам рассказали, как формируется цена на бензин.

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