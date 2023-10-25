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Стало известно, сколько Россия заработает на лотереях в этом году

Минфин РФ: доходы бюджета от лотерей по итогам года могут составить ₽3 млрд

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Пресс-служба «Столото»

Доходы российского федерального бюджета от лотерей по итогам 2023 года могут составить около 3 млрд рублей или даже немного выше. Об этом заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. Его слова приводит «Прайм».

«В этом году мы ожидаем увеличение поступлений от лотерей <... >, будет больше, чем в прошлом году», — сказал замминистра журналистам в кулуарах Госдумы.

Он прокомментировал поручение президента России Владимира Путина о повышении отчислений от лотерей, направляемых на развитие физкультуры и спорта. Моисеев отметил, что пока «параметров нет, только сейчас начали это все прорабатывать». По словам Моисеева, Минфин, действительно, должен представить предложения президенту, а глава государства либо поддержит их, либо «скажет обновить».

«<...> Все с лотерей в полном объеме идет в бюджет, и это принцип, который мы хотим сохранить, и президент <...> об этом тоже говорил <...> Мы исходим из того, что [отчисления] могут и должны быть увеличены. Но все равно эта схема будет — зачисление в бюджет сначала, а потом распределение через бюджетные процедуры», — сказал замминистра.

Президент России Владимир Путин 19 октября дал поручение повысить отчисления от лотерей, направляемые на развитие физкультуры и спорта. Глава государства сделал это во время заседания Совета по физкультуре и спорту.

Ранее сообщалось, что большинство россиян не верят в удачу и лотереи.

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