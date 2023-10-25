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«Уральским авиалиниям» и iFly предложили купить свои самолеты у государства

«Ъ»: «Уральским авиалиниям» предъявили новые требования в переоформлении Airbus

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РИА Новости

Задержка в переоформлении самолетов Airbus компаний «Уральские авиалинии» и iFly в российскую собственность связана с более строгими требованиями, которые власти предъявляют к частным авиакомпаниям. Единственной компанией, которая смогла завершить процесс переоформления 49 самолетов за счет средств ФНБ, остается «Аэрофлот». По информации из источников издания «Коммерсантъ», частным перевозчикам предложили финансовый лизинг с оплатой депозита в размере 30-40% от стоимости самолетов, а также обязательство тратить часть чистой прибыли на их выкуп. В результате они получат воздушные суда в собственность. Эти условия назвали экстраординарными на лизинговом рынке.

Однако «Уральские авиалинии» и iFly пока не смогли согласовать условия контрактов с лизинговой компанией «НЛК-Финанс», которая находится под контролем Росавиации и входит в НСК.

Основной спор возник из-за требования оформить финансовый лизинг и внести депозит в размере 30-40% от стоимости самолетов. Кроме того, перевозчикам предложили переводить 30-40% своей чистой прибыли ежегодно для выкупа воздушных судов. Неясно, кто именно выдвинул эти дополнительные условия, но, по словам одного из источников, Минфин требует их выполнения. В правительстве утверждают, что финансовый блок не выдвигал таких требований.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

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