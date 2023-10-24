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В России связали рост стоимости биткоина со спекулятивным спросом

Экономист Кульбака: скачок цены биткоина вызван спекулянтами, а не инвесторами

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Биткоин является спекулятивным инструментом для инвестирования, поскольку его курс невозможно ни спрогнозировать, ни предсказать. Об этом рассказал изданию «Лента.ру» кандидат экономических наук Николай Кульбака.

По его словам, курс криптовалюты определяется исключительно спросом со стороны спекулянтов, поэтому спрогнозировать его практически невозможно. Кульбака отметил, что биткоин нельзя рассматривать как инвестиционный инструмент, так как его стоимость может очень сильно колебаться. При этом он абсолютно не контролируется каким-то органом или страной.

«Как правило, на рынке одновременно происходит очень много событий. В данном случае рост может быть связан и с событиями на Ближнем Востоке, и с какими-то другими вещами. Факторов очень много, и все они работают по-разному, сказать, какой из них сработал больше, какой меньше, очень сложно», — поделился экономист.

За прошлую неделю биткоин подорожал почти на 10% и достиг отметки в $30 тыс. Во вторник его стоимость превысила $34 тыс.

Ранее был назван срок следующего пика стоимости биткоина.

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