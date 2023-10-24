В ЦБ рассказали о мошенничестве на бирже под видом обучающих программ

При поиске в интернете «обучения инвестициям», можно найти огромное количество различных курсов, тренингов и обучающих программ. Под видом таких программ могут скрываться мошенники, готовые предложить «быстрое и эффективное обучение, по итогам которого инвестор начнет зарабатывать до 100% годовых». В итоге инвестор теряет деньги. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Дмитрий Евтеев, назвав схему одной из главных способов обмана на фондовом рынке сейчас.

Мошенники могут просто взять предоплату за уроки и пропасть, отметил он. Или аферисты могут украсть деньги с банковской карты инвестора, если человек указал на их сайте все ее реквизиты.

Третий сценарий предполагает, что мошенники какое-то время действительно учат клиента инвестициям на фондовой бирже или рынке Форекс. Инвестор осваивает базу, играет на бирже в деморежиме, вложения удваиваются каждый день. Затем мошенники убеждают жертву вложить все сбережения или даже использовать кредитные деньги. Когда человек захочет вывести деньги, сделать это не получится из-за «сбоя».

Чтобы не стать жертвой мошенников, Евтеев рекомендует проходить обучение только на проверенных площадках. Например, у лицензированного брокера или на Московской бирже.

Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

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