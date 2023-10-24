Финский производитель лифтов ушел из России

Один из крупнейших производителей лифтов, эскалаторов и подъемников в мире — финская компания Kone — продал активы своего российского подразделения и ушел из страны. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

«Корпорация Kone, мировой лидер в сфере производства лифтов и эскалаторов, завершила продажу своего российского подразделения российскому диверсифицированному холдингу S8 Capital», — говорится в сообщении пресс-службы.

Известно, что сделку одобрили соответствующие ведомства. Закрытие сделки значит, что Kone окончательно покинула Россию.

Сумма сделки не раскрывается.

Kone в июне прошлого года объявила о поисках покупателей на российский бизнес.

В 2022 году годовой объем продаж Kone достигал €10,9 млрд. На финском предприятии работало более 60 тыс. сотрудников.

Во время заключения сделки в Kone работало около 300 человек в РФ.

До этого уход из России оформил холдинг VEON.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.