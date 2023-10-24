Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Финский производитель лифтов ушел из России

Финский производитель лифтов Kone продал активы в России холдингу S8 Capital

close
100%
Depositphotos

Один из крупнейших производителей лифтов, эскалаторов и подъемников в мире — финская компания Kone — продал активы своего российского подразделения и ушел из страны. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

«Корпорация Kone, мировой лидер в сфере производства лифтов и эскалаторов, завершила продажу своего российского подразделения российскому диверсифицированному холдингу S8 Capital», — говорится в сообщении пресс-службы.

Известно, что сделку одобрили соответствующие ведомства. Закрытие сделки значит, что Kone окончательно покинула Россию.

Сумма сделки не раскрывается.

Kone в июне прошлого года объявила о поисках покупателей на российский бизнес.

В 2022 году годовой объем продаж Kone достигал €10,9 млрд. На финском предприятии работало более 60 тыс. сотрудников.

Во время заключения сделки в Kone работало около 300 человек в РФ.

До этого уход из России оформил холдинг VEON.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

Все новости на тему:
Санкции против России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий