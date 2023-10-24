В Минфине рассказали, сколько удалось сохранить в бюджете за счет контроля казначейства

Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что данные предварительного контроля со стороны Федерального казначейства о возможных нарушениях в финансово-бюджетной сфере позволили сэкономить бюджету РФ порядка 100 миллиардов рублей. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, предупреждение нарушений — важная функция, которой занимается казначейство. Силуанов высоко оценил результаты работы Федерального казначейства, которому удалось сохранить в бюджете около 100 млрд рублей.

До этого министр заявил, что не видит причин для резкого падения курса рубля.

Ранее Силуанов заявил, что Россия в целом адаптировалась к санкциям, несмотря на все ограничения и нестабильность мировой экономики.

По его словам, финансы РФ чувствуют себя устойчиво — дефицит бюджета к концу 2023 года ожидается на уровне чуть более 1% ВВП при запланированных 2%, а экономический рост может составить до 2,8% в текущем году.

Глава Минфина добавил, что инфляция в России в 2023 году составит чуть более 7%, но к концу 2024 года снизится до целевого уровня ЦБ в 4%.

Ранее Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 13%.