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Стоимость биткоина превысила $31 тысячу

Стоимость биткоина превысила $31 тысячу впервые с 13 июля

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Pexels

Стоимость биткоина в ходе торговой сессии росла до $31 тысячи. Это свидетельствует из данных площадки Coindesk.

К 19:55 по московскому времени, криптовалюта ускорила рост и находилась на уровне $31,196 тыс. (+4,46%).

В последний раз стоимость биткоина превышала $31 тыс. 13 июля 2023 года.

Аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский ранее рассказал, что ориентироваться лучше на самые надежные цифровые валюты. Легче всего продать и купить без посредников биткоин и эфир, отметил эксперт. Кроме того, эти валюты демонстрируют высокую ликвидность, несмотря на периодическую волатильность, добавил Голубовский. Инвестиции в другие, менее популярные проекты, также могут оказаться выгодными, добавил Голубовский. Как пример он привел валюту Павла Дурова – TON, которая подорожала на фоне введение «Телеграм» новых сервисов.

Ранее сообщалось, что российские пользователи криптовалют столкнулись с волной хакерских атак.

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