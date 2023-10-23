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В Германии спрогнозировали разлад в Евросоюзе из-за санкций против РФ

New Statesman: Евросоюз может дать трещину из-за антироссийских санкций

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Страны Европейского союза (ЕС) понесли намного больший ущерб от санкций по сравнению с Россией, в отношении которой и были введены эти ограничения. Из-за этого в будущем региональное содружество может «дать трещину», написал немецкий журналист Вольфганг Мюнхау в статье для британского журнала New Statesman.

По словам автора публикации, западные политики недооценили сложность изоляции столь большого государства, как РФ. В результате европейские страны понесли огромные потери, что подтверждается прогнозом Международного валютного фонда (МВФ).

Как указано в отчетах организации, по итогам 2023 года российская экономика вырастет намного сильнее по сравнению с рядом государств Европы. Среди них Великобритания, Германия, Италия и Франция.

Также обозреватель подчеркнул, что из-за украинского конфликта ситуация в ЕС накалилась до предела. Региональные лидеры не имеют общей стратегии для урегулирования кризиса, а стоимость восстановления Украины после завершения боевых действий может оказаться намного выше ожидаемой.

«Я думаю, что европейское единство даст трещину, когда придет время заключать сделку с Москвой и платить огромные суммы за восстановление Украины», — подытожил Мюнхау.

Ранее литовские власти предложили руководству ЕС запретить экспорт в Россию спиц для вязания и игл для шитья.

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