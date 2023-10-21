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В Крыму заявили о спросе на покупку квартиры семьи Зеленского

Глава парламента Крыма Константинов заявил о спросе на квартиру Зеленского

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Телеграм-канал «NEWS.ru | Новости»

Выставленная на продажу национализированная квартира семьи украинского лидера Владимира Зеленского на южном берегу Крыма пользуется повышенным спросом со стороны потенциальных покупателей. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА Новости.

На прошлой неделе в министерства имущественных и земельных отношений Крыма сообщили, что квартира Зеленских, расположенная в Ливадии на улице Батурина, выставлена на продажу. Ее оценили в 24,6 млн рублей. Лот размещен на официальном портале «ГИС Торги», организатором аукциона выступила распорядительная дирекция имущества Республики Крым. Принять участие в аукционе можно до 30 октября.

По словам Константинова, в настоящее время на открытых аукционах размещены извещения о продаже жилых помещений, включая квартиру Зеленских. Этот объект стал самым востребованным из размещенных на торгах, отметил чиновник.

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.

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