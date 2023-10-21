Российские банки ожидают роста ключевой ставки до 14%

Российские банки ожидают повышения ключевой ставки до 14% после заседания Центробанка 27 октября, пишут «Известия».

По мнению аналитиков, избежать повышения ключевой ставки будет возможно, если курс доллара зафиксируется на уровне в 97 рублей или понизится до 90 рублей.

Отмечается, что повышения ключевой ставки до 14% ожидают в девяти из 12 банков. Только в Экспобанке ожидают рост ключевой ставки до 15%.

Как рассказал старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин, в корректировки денежного рынка уже заложено повышение ключевой ставки до 14%.

До этого опрошенные ЦБ аналитики пересмотрели прогнозы по ряду макроэкономических показателей России. По их оценкам, в 2023 году ВВП страны может вырасти на 2,5% вместо 2,2% по предыдущему прогнозу.

Ранее Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 13%.