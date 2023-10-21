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В бундестаге заявили, что Германия в три-четыре раза переплачивает за газ

Депутат бундестага Котре: Германия в три-четыре раза переплачивает за газ

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Depositphotos

Депутат бундестага от фракции «Альтернатива для Германии», член парламентского комитета по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре заявил, что ФРГ платит за нынешние поставки газа в разы больше, чем платила за российское голубое топливо, передает ТАСС.

«Российский газ выгодный и экологичный, чего не скажешь о нынешних поставках — прежде всего, сжиженного газа из США. Германия платит в три-четыре раза больше за эти поставки», — сказал парламентарий.

Он отметил, что газ из Соединенных Штатов, добытый методом фрекинга, не соответствует экологическим стандартам ФРГ.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна заменила половину импорта российского газа поставками из других государств.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на заявление немецкой Ассоциации операторов газохранилищ (INES) сообщило, что ФРГ столкнется с дефицитом газа до начала 2027 года.

Ранее сообщалось, что Германия вернет в строй угольные станции из-за нехватки энергии.

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