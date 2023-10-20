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В Сбере назвали объемы финансирования российского экспорта и импорта

Топ-менеджер Сбера Попов: Сбер финансирует 54% экспорта и 33% импорта страны

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Пресс-служба Международного экспортного форума «Сделано в России-2023»

Сбер финансирует более 54% российского экспорта и 33% импорта страны. Клиенты, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью (ВЭД), получили кредитную поддержку в Сбербанке на сумму более 7 трлн рублей. Об этом на сессии «Финансовый рынок для реального сектора», прошедшей в рамках Международного экспортного форума «Сделано в России», сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

По словам топ-менеджера компании, Сбер лидирует среди российских банков по размеру поддержки ВЭД по госпрограммам. Общий объем финансирования по госпрограммам — 450 млрд рублей. В частности, по поддержке приоритетного импорта доля Сбера превышает 50%, а по ряду товарных категорий (например, жизненно важные медицинские товары), банк финансирует более 95% импорта страны.

«Сбер готов оказать поддержку российскому бизнесу по всем направлениям внешнеэкономической деятельности. Ведь успех бизнеса наших клиентов — наш главный приоритет.

Сейчас три основных направления работы по линии ВЭД — Китай, Индия и Турция. Именно эти страны в нынешнюю эпоху турбулентности продолжают плодотворное сотрудничество с Россией», — заявил Попов, добавив, что Сбер активно работает с этими государствами.

Зампред правления Сбера выразил уверенность в том, что задача государства и всего финансового сектора страны — обеспечить безопасность, надежность и защищенность всем участникам внешнеторговой деятельности.

Он также обратил внимание на то, что приоритеты банков кардинально изменились.

«Если раньше одной из ключевых функций банковского сообщества было обеспечение связи международного капитала и внутреннего с точки зрения привлечения средств, то теперь банки сами — источник привлечения капитала для промпредприятий. При этом основная задача банков сейчас — максимально быстро нарастить корреспондентские отношения в национальных валютах, как альтернативу доминирующей ранее модели расчетов в долларах и евро», — констатировал спикер.

Попов указал, что новые вызовы диктуют необходимость новых решений в финансировании клиентов, поддержании устойчивой платежной инфраструктуры и инвестировании стратегических проектов.

«Значимые внешнеэкономические проекты могут быть реализованы только с грамотно выстроенным комплексом финансовых мер. Именно кооперация и тесное взаимодействие банков и реального сектора, экспортеров и импортеров позволит нарастить внешнеэкономический потенциал страны», — заключил он.

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