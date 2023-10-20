Популярный у россиян тайский курорт заработал $10 млрд на туризме

Число туристов популярного среди россиян таиландского острова Пхукет ежегодно растет на 40% в сравнении с допандемийными показателями. Об этом заявил президент ассоциации туризма Пхукета Танет Тантипирия, его слова передает локальный новостной портал The Thaiger.

«За последние восемь месяцев доходы туристической индустрии достигли 370 млрд бат ($10 млрд)», — сказал он.

Согласно данным Тантипирии, если сравнивать доходы от туротрасли с 2019 годом, то с каждым годом число отдыхающих возрастает на 40%.

Он также добавил, что на данный момент забронировано порядка 80% гостиничных номеров. Особой популярностью пользуются места рядом с пляжами.

До этого стало известно, что топ-10 зарубежных направлений, в которых с большей вероятностью можно найти дешевые отели, открывают сразу четыре локации в Таиланде: на Пхукете доля таких предложений составляет 67,3%, в Бангкоке — 64,8%, Паттайе — 61,9%, а на остров Ко Чанг — 44,6%.

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