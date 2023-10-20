В Росфинмониторинге ответили на приостановку членства в группе «Эгмонт»

Решение руководства группы «Эгмонт» приостановить членство Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ носит политический характер и противоречит уставу международной структуры. Об этом сообщили представители Росфинмониторинга, опубликовав соответствующее заявление в Telegram-канале ведомства.

Таким образом в российской службе прокомментировали приостановку ее членства в группе «Эгмонт», которая объединяет подразделения финансовой разведки 170 юрисдикций. 18 октября руководство данной структуры объявило о своем решении, связав его принятие с обеспокоенностью из-за продолжающегося конфликта на Украине.

«Данное решение носит политизированный характер, не имеет законных оснований, грубо нарушает мандат, устав и принципы группы «Эгмонт» и не учитывает аргументированных позиций представителей значительного количества подразделений финансовой разведки», — говорится в заявлении.

Также в ведомстве добавили, что действия группы «Эгмонт» напрямую угрожают мировой финансовой системе. Причина тому — вынужденный отказ от проведения ряда международных расследований в указанной области.

При этом представители Росфинмониторинга сообщили о готовности и дальше сотрудничать с государствами, которые заинтересованы в продолжении борьбы с преступностью в экономической сфере. Для этого будут использованы другие каналы обмена информацией, уточнили в службе.

Ранее президент РФ Владимир Путин одобрил создание на территории СНГ специального Международного центра оценки рисков отмывания доходов и финансового терроризма.