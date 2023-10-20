Для рубля спрогнозировали укрепление до 80 за доллар и ниже

Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков прогнозирует укрепление российского рубля в ближайшие месяцы с возможным падением стоимости доллара до 80 рублей. По мнению Чиркова, российская экономика сильнее, чем европейская, как по показателям экономического роста, так и по инфляции. Он считает, что это свидетельствует о том, что российская валюта значительно недооценена. Об этом пишет агентство «Прайм».

Экономист полагает, что курс рубля в будущем будет больше зависеть от проблем западных экономик, а не от решений Центрального банка России (ЦБ РФ). Чирков предполагает, что на фоне негативных тенденций курс доллара будет снижаться в долгосрочной перспективе.

Однако мнение Максима Чиркова не совпадает с мнением кандидата экономических наук Владимира Григорьева. В беседе с порталом «Лента.ру» Григорьев выразил сомнение в том, что российская валюта может укрепиться до отметки в 90 рублей за доллар.

Ранее страны Африки резко сократили использование рубля в расчетах за экспорт из России.