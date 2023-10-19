Казахстан прекратил поставки в Россию 106 видов товаров из-за западных санкций. Об этом пишет портал Zakon.kz со ссылкой на вице-министра торговли и интеграции Кайрата Торебаева.

По его словам, в перечень товаров, экспорт которых ограничен, входят электроника, дроны, товары военного назначения.

«106 различных продуктов. Мы полностью ограничили их экспорт. Это товары военного назначения. Например, дроны, внутренние детали, специализированная электроника, чипы и аналогичная продукция», — поделился Торебаев.

До этого «Газета.Ru» со ссылкой на экспертов писала, что Skoda после трехлетнего отсутствия возвращается на рынок Казахстана и с 2024 года будет выпускать в Костанае модели Octavia, Kodiaq, Karoq и Kamiq. Эти автомобили будут поставляться в Россию в рамках параллельного импорта.

Ранее Казахстан отключил доступ к российскому телеканалу.