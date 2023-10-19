Сечин призвал расширять использование юаня и рубля во взаиморасчетах

Давление на Китай и Россию со стороны западных стран стало стимулом к развитию собственных региональных рынков Москвы и Пекина, сказал ответственный секретарь комиссии при президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин.

«Развитие региональных рынков и дальнейшая интеграция стран Глобального Юга, а также стабильность и предсказуемость китайской экономики неизбежно способствует увеличению значимости юаня в мировой торговле и снижению зависимости от доллара США. То, что Запад сейчас фактически выталкивает и Россию, и Китай из долларовой зоны, будет играть в дедолларизации не последнюю роль», — заявил Игорь Сечин на открытии V Российско-китайского энергетического бизнес-форума.

Он отметил, что Россия производит 12% мирового объема жидких углеводородов, при этом, на Китай приходится 14% от их общемирового потребления.

«Значительный взаимный товарный поток, а также товарные потоки третьих стран и возможности клиринга позволили нашим странам оперативно перейти на расчеты в национальных валютах. В результате их доля в российско-китайских расчетах составляет в настоящее время 90%», — сказал Игорь Сечин.

По его словам, важно продолжить расширять практику использования юаня и рубля как на двусторонней основе, так и в расчетах с третьими странами.

«Конечно, для этого требуется поддержка Банка России и Народного Банка Китая, более тесное межбанковское взаимодействие и его практическая направленность на реализацию конкретных проектов. Убежден, что потенциал этого сотрудничества выльется в кратное увеличение товарооборота», — отметил Сечин.

Напомним, в Пекине начал работу V Российско-Китайский энергетический бизнес-форум. В мероприятии в этом году принимают участие около 500 человек, среди которых: политические деятели, представители более 100 крупнейших российских и китайских компаний различных отраслей, ученые, академики, эксперты и аналитики.