Сечин назвал энергетику важнейшим направлением сотрудничества России и Китая

Россия за неполный 2023 год уже поставила Китаю 75 млн тонн российской нефти, сказал ответственный секретарь комиссии при президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин.

«В этом году в Китай уже поставлено более 75 млн тонн российской нефти, что на 25% больше, чем в прошлом», — заявил Игорь Сечин на открытии V Российско-китайского энергетического бизнес-форума.

Он отметил, что энергетика является важнейшим направлением сотрудничества между странами.

По его словам, по итогам 8 месяцев 2023 года Россия стала главным поставщиком нефти в Китай, опередив Саудовскую Аравию.

«В контексте событий, происходящих сейчас на Ближнем Востоке, важно отметить безопасность поставок российской нефти в КНР», — отметил Игорь Сечин.

Он пояснил, что эта нефть поступает по нефтепроводу ВСТО, который в текущей ситуации представляется гораздо более надежным каналом транспортировки по сравнению с танкерными перевозками через Ормузский пролив или Суэцкий канал ввиду растущей геополитической нестабильности этих регионов.

Говоря об энергобезопасности в долгосрочной перспективе, глава «Роснефти» отметил, что Россия – одна из немногих стран, приоритетом для которой являются инвестиции в новые энергетические проекты.

«Здесь хотел бы прежде всего сказать о проекте «Восток Ойл». В условиях сокращения мировых инвестиций в разведку и добычу этот крупнейший в мире новый проект на севере Сибири с ресурсной базой 6,5 млрд тонн нефти является чуть ли не крупнейшим проектом в мире, способным оказать стабилизирующее воздействие на рынок углеводородов», — сказал Игорь Сечин.

Глава «Роснефти» отметил, что благодаря таким масштабным инвестиционным проектам активно развивается Северный морской путь – кратчайший морской маршрут до покупателей углеводородов в Азии.

Напомним, в Пекине начал работу V Российско-Китайский энергетический бизнес-форум. В мероприятии в этом году принимают участие около 500 человек, среди которых: политические деятели, представители более 100 крупнейших российских и китайских компаний различных отраслей, ученые, академики, эксперты и аналитики.