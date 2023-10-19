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Илон Маск намерен заблокировать соцсеть X в Европе

Business Insider: Маск хочет заблокировать соцсеть X в Европе

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Американский предприниматель Илон Маск хочет заблокировать соцсеть X (бывший Twitter) в Европе. Об этом пишет издание Business Insider.

По информации издания, Маск все больше разочаровывается необходимостью соблюдать закон ЕС о цифровых услугах.

«Миллиардер Tesla, который год назад приобрел Twitter, который теперь называется X, за 44 миллиарда долларов, обсуждал возможность простого закрытия доступности приложения в регионе или блокировки доступа к нему пользователей в Европейском Союзе», — говорится в публикации.

До этого газета Politico писала, что Евросоюз начал расследование в отношении соцсети X с целью проверки факта распространения дезинформации по конфликту в Израиле.

Соцсети предстоит пройти проверку на соблюдение требования нового европейского законодательства о цифровых услугах, которое вступило в силу в августе 2023 года.

Ранее американский журналист заявил, что Илон Маск периодически переходит в «режим демона».

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