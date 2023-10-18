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ЦБ объяснил сохранение кредитного бума после повышения ставки

ЦБ считает кредитный бум после роста ставки инерцией экономических процессов

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Anton Belitsky/Global Look Press

В Банке России считают, что продолжение кредитного бума после повышения ключевой ставки — это инерция экономических процессов. Об этом свидетельствует опубликованный обзор «О чем говорят тренды» за сентябрь 2023 года

По мнению ЦБ, в августе экономика еще не успела отреагировать на ужесточение денежно-кредитной политики. С одной стороны, началось снижение импорта, с другой — ускорился рост кредитования. Это подогревает инфляцию и может вывести ее за пределы прогноза.

Рост рублевой выручки экспортеров и корпоративного кредитования ЦБ называет «дополнительным разогревом» внутреннего спроса. Повышение ставки пока не сказалось на замедлении инфляции. Регулятор рассчитывает на постепенное торможение в ближайшие месяцы. Однако эффект от бюджетного стимулирования в 2024 году может потребовать дополнительного ужесточения ДКП.

В начале октября заместитель председателя Центрального Банка РФ Алексей Заботкин не исключил, что регулятору придется поддерживать умеренно жесткую денежно-кредитную политику не только в 2023 году, но и в течение всего 2024 года.

Ранее ЦБ сообщал, что намерен снижать ставку при замедлении инфляции.

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