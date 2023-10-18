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Вучич оценил введение Болгарией акциза на транзит российского газа

Вучич удивился введению Болгарией акциза на транзит газа из России

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Darko Vojinovic/AP

Президент Сербии Александр Вучич, комментируя введение Болгарией акциза на транзит российского газа, назвал это решение странным. Его слова приводит РИА Новости.

«Странные вещи происходят — газ опять подскочил, нефть подскочила. За день после начала конфликта Израиля и Палестины мы договорились, что не дадим дизелю расти дальше», — отметил сербский президент.

По словам сербского президента, запасов дизеля в Сербии хватит на 65 дней, нефти — на 73 дня. Газа в хранилищах Сербии и Венгрии находится около 700 млн кубометров. Он подчеркнул, что если кто-то перекроет поставки газа — будут проблемы, однако Белград и Будапешт к ним «подготовлены лучше других».

Накануне министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт и Белград ответят на повышение платы за транзит российского газа со стороны Болгарии. По его словам, Венгрия и Сербия, согласовав свои позиции, не оставят без ответа решение Болгарии. Он также охарактеризовал решение Болгарии как враждебное.

Болгария 13 октября установила акциз в размере около €10 на каждый мегаватт-час транзита российского газа. Новая плата составляет примерно пятую часть текущей базовой цены газа TTF.

Ранее в Венгрии рассказали, из-за чего в Евросоюзе могут объявить «агентами Кремля».

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