Вучич оценил введение Болгарией акциза на транзит российского газа

Президент Сербии Александр Вучич, комментируя введение Болгарией акциза на транзит российского газа, назвал это решение странным. Его слова приводит РИА Новости.

«Странные вещи происходят — газ опять подскочил, нефть подскочила. За день после начала конфликта Израиля и Палестины мы договорились, что не дадим дизелю расти дальше», — отметил сербский президент.

По словам сербского президента, запасов дизеля в Сербии хватит на 65 дней, нефти — на 73 дня. Газа в хранилищах Сербии и Венгрии находится около 700 млн кубометров. Он подчеркнул, что если кто-то перекроет поставки газа — будут проблемы, однако Белград и Будапешт к ним «подготовлены лучше других».

Накануне министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт и Белград ответят на повышение платы за транзит российского газа со стороны Болгарии. По его словам, Венгрия и Сербия, согласовав свои позиции, не оставят без ответа решение Болгарии. Он также охарактеризовал решение Болгарии как враждебное.

Болгария 13 октября установила акциз в размере около €10 на каждый мегаватт-час транзита российского газа. Новая плата составляет примерно пятую часть текущей базовой цены газа TTF.

Ранее в Венгрии рассказали, из-за чего в Евросоюзе могут объявить «агентами Кремля».