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Ведущие экономисты спрогнозировали затяжной период высоких процентных ставок в ЕС

Глава ЦБ Хорватии предупредил ЕС о длительном периоде высоких процентных ставок

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Virginia Mayo/AP

Ведущие экономисты и главы центральных банков пришли к единому мнению, что процентные ставки останутся высокими на продолжительный период. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Глава ЦБ Хорватии Борис Вуйчич заявил, что ведущие экономисты и главы центральных банков пришли к единому мнению, что процентные ставки останутся высокими на продолжительный период.

По его словам, Европу ждут потрясения из-за геополитической напряженности и высокого уровня инфляции. Центробанки по всему миру в последние полтора года агрессивно повышали ставки, чтобы обуздать инфляцию. Однако пока это приносит лишь ограниченный успех.

Вуйчич подчеркнул, что ставки будут оставаться высокими, пока инфляция не приблизится к целевому уровню центробанков. По его словам, финансовые рынки медленно адаптируются к перспективе длительно высоких ставок.

Эту позицию разделяют глава ЕЦБ Кристин Лагард, президент Всемирного банка Аджай Банга, а также руководители центробанков Австрии, Латвии и ЮАР. Они сходятся во мнении, что несмотря на замедление экономики, высокие ставки сохранятся надолго для возвращения инфляции к целевым уровням.

По словам главы ЦБ Австрии Роберта Хольцманна, сохраняются риски роста инфляции из-за возможных геополитических потрясений. Это может потребовать дополнительного повышения ставок.

На прошлой неделе председатель ЕЦБ Кристин Лагард пообещала справиться с повышенной инфляцией в еврозоне.

Ранее эксперт рассказал, как кризис в Европе может повлиять на экономику РФ.

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