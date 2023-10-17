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Правительство решило не возвращать туристический кешбэк в 2024 году

Чернышенко: правительство не будет возобновлять туристический кешбэк в 2024 году

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Shutterstock

Правительство РФ не планирует возобновлять программу туристического кешбэка в 2024 году. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

По его словам, эта мера носила разовый характер для поддержки спроса и бизнеса в условиях пандемии. Однако она имеет и обратную сторону — разгоняет инфляцию и повышает стоимость туров.

Вице-премьер отметил, что в 2024 году все инвестиционные возможности будут направлены на развитие инфраструктуры внутреннего туризма и удовлетворение растущего спроса россиян. В частности, планируется строительство модульных гостиниц и объектов. Программа туристического кешбэка действовала в России в 2020-2022 годах. Она позволила стимулировать внутренний туризм в период ограничений.

В конце сентября стало известно, сколько россиян планируют отдохнуть по случаю празднования Дня народного единства. Несмотря на то, что жителей РФ ждут три выходных подряд, только 3,6% граждан планируют поехать в отпуск.

Ранее в туриндустрии назвали вид отдыха, который неожиданно стал популярным у россиян.

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