В России заявили о балансе спроса и предложения на валюту

Текущий курс рубля свидетельствует о балансе спроса и предложения на иностранную валюту. Об этом «Газете.Ru» заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Курс рубля в начале торгов находился под умеренным давлением, но быстро восстановился. После старта основной сессии российская валюта сдала позиции, однако вскоре резко подорожала, обновив дневной максимум. Правда, этот импульс также не получил развития: рубль вернулся в небольшой минус к бивалютной корзине. Таким образом, рубль продолжает совершать разнонаправленные движения, амплитуда которых постепенно уменьшается. Это свидетельствует о формировании баланса спроса на иностранную валюту и ее предложения», — пояснил эксперт.

Дополнительную поддержку курсу рубля может оказывать приближение очередного налогового периода у экспортеров, добавил он. Экспортеры могут уже заранее продавать валюту для фискальных платежей, заключил эксперт.

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев во вторник не исключил, что курс доллара может вернуться к отметке 60 рублей.

По данным Мосбиржи на 13:56 мск, доллар торгуется на уровне 97,27 рубля, теряя с утра 0,1275%. Евро стоит 102,62 рубля (плюс 0,115%).

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет с курсом рубля в конце года.