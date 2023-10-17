США наказали две компании за превышение цены на нефть из РФ

США ввели санкции против двух компаний за нарушение ценового потолка на российскую нефть, однако эта мера вряд ли окажет существенное воздействие на рынок, считают эксперты. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным платформы Kpler, Россия нарастила поставки нефти в обход ограничений «Большой семерки» до 70% от общего объема морского экспорта. Urals и другие российские сорта реализуются выше ценового потолка в $60 за баррель.

В ЕС признали, что соблюдать ограничения практически невозможно, доходы Москвы растут, а европейцы закупают нефть по рыночным ценам опосредованно. Эксперты независимого финского Центра CREA отмечают, что механизм ценового потолка сейчас не работает.

Тем не менее США ввели санкции против двух компаний, перевозящих российскую нефть дороже $60 за баррель – Lumber Marine из ОАЭ и Ice Pearl Navigation из Турции. По мнению аналитиков, эта мера вряд ли запугает участников рынка, которые заранее просчитывают риски. К тому же Россия запретила поставлять нефть компаниям, использующим механизм потолка цен.

На прошлой неделе Новак признался, что не верит в скорую отмену потолка цен на нефть из России.

Ранее экономист заявил о преимуществе России на нефтяном рынке.