В России рассказали, почему на Западе растут ключевые ставки

Высокие процентные ставки ведущих мировых центробанков были вызваны чрезмерными тратами стран Запада, в том числе во время пандемии. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на главу Минфина РФ Антона Силуанова.

По словам Силуанова, на встрече министров финансов и глав ЦБ стран G20 в Марракеше был сделан вывод, что высокие ставки сохранятся в среднесрочной перспективе. Министр объяснил это необоснованно большими расходами западных стран, особенно во время пандемии COVID-19. Кроме того, на ситуацию повлияли дополнительные инфляционные факторы.

Россия на встрече настаивала на необходимости консолидации бюджетов и снижения дефицитов. По мнению Силуанова, без этого невозможно побороть инфляцию и снизить стоимость денег. В докладе ОЭСР отмечается, что глобальная экономика замедляется из-за борьбы с инфляцией. Эксперты связывают устойчиво высокую базовую инфляцию с задержкой полного отражения взлета цен на энергоносители.

Недавно глава американского банка JPMorgan Джейми Даймон предупредил о самом опасном времени за десятилетия.

Ранее глава ЕЦБ пообещала сохранить высокую ставку.