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США, Франция и Великобритания обсудили поддержку Украины и санкции против России

Главы Минфинов США, Франции и Великобритании обсудили санкции против России

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Global Look Press

Министр финансов США Джанет Йеллен обсудила с коллегами из Франции и Великобритании продолжение финансовой поддержки Украины и противодействие обходу антироссийских санкций, передает РИА Новости, ссылаясь на заявление по итогам встречи от американского ведомства.

«Министр Йеллен обсудила совместные действия по запрету России в получении доходов… и подчеркнула важность совместной необходимой экономической помощи Украине», — говорится в заявлении.

В ходе встречи Йеллен выразила благодарность Парижу за «плотную кооперацию» с Вашингтоном в области действий Запада, связанных с конфликтом на Украине.

До этого сообщалось, что Европейская комиссия планирует обязать организации, которые получают дивиденды от замороженных российских активов, большую часть прибыли направлять в бюджет Европейского союза.

Также сообщалось, что США введут санкции против физлиц и компаний за помощь России.

Ранее сообщалось, что во Франции расследуют сделки с недвижимостью при участии главы LVMH и бизнесмена из РФ.

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