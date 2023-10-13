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В Москве заметно подорожал один вид новостроек

«Бон Тон»: новые апартаменты в Москве за месяц подорожали до 12%

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Циан

Новые апартаменты в Москве по итогам сентября подорожали до 12%. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование риелторской компании «Бон Тон».

За месяц наиболее существенно выросла стоимость квадратного метра апартаментов в новостройках Северного административного округа столицы — на 12%, до 420,7 тыс. рублей. В тройку лидеров вошли также Восточный административный и Северо-Западный административный округа. Там цена за «квадрат» увеличилась на 5,9% до 346,5 тыс. рублей и на 3,9% до 341,8 тыс. рублей соответственно.

Средняя стоимость апартаментов в Москве по итогам сентября достигла 22,2 млн рублей. Это на 0,5% больше показателя августа.

Дешевле всего квадратный метр стоит в Зеленоградском административном округе — 186,4 тыс. рублей, а дороже всего — в Центральном административном округе. Там он обойдется в 797,6 тыс. рублей.

По данным компании недвижимости VSN Realty, в августе в Москве было продано рекордное за восемь месяцев этого года количество квартир и апартаментов. В конце лета в столице продали 6,4 тыс. квартир и апартаментов в новостройках комфорт и бизнес-классов. Объем сделок в лотах увеличился на рекордные для 2023 года 27%. Суммарный объем реализованного жилья достиг 301 тыс. квадратных метров, а общая выручка девелоперов — около 116,4 млрд рублей.

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