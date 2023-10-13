Суд обязал Райффайзенбанк разместить контррекламу из-за акции «Кешбэк на все»

Суд обязал Райффайзенбанк разместить контррекламу из-за распространения недостоверной рекламы акции «Кешбэк на все», сообщает ФАС.

По данным ФАС, в рекламе использовались утверждения «Кешбэк на все», «Кешбэк на все без условий и ограничений», «1,5% рублями, а не баллами». При этом дисклеймеры, сообщающие об условиях и ограничениях финансового продукта, были размещены мелким шрифтом и демонстрировались в течение короткого времени.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении компании «Уральская сталь» из-за увеличения цен на стальной компонент свыше чем на 40% с конца прошлого года. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что речь идет о заготовке двух марок, необходимых для создания железнодорожных цельнокатаных колес.

Дело возбуждено по статье о нарушении антимонопольного законодательства Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Если вину компании установят, ей придется выплатить денежный штраф.

Ранее Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 13%.