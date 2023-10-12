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Стал известен размер траншей для поддержки Украины в 2023 году

Украина получила $33,8 млрд финансовой помощи от Запада с начала 2023 года

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Shutterstock

Общий объем финансовой помощи, полученной Украиной от западных стран и международных организаций с начала 2023 года, составил $33,8 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Министерства финансов Украины.

По данным ведомства, крупнейшим источником внешних вливаний стала макрофинансовая помощь Евросоюза в размере $14,7 млрд. На втором месте идут гранты от США — $10,9 млрд. Кроме того, Украина получила $3,6 млрд от МВФ в рамках программы расширенного финансирования и $1,8 млрд льготного кредита от Канады.

Значительный ресурс также составили облигации внутреннего государственного займа — $11,8 млрд. Эти средства привлекались путем размещения ценных бумаг среди населения и инвесторов.

В целом общий объем поступлений от внешних кредиторов и доноров, а также за счет внутренних заимствований, с начала года превысил $33,8 млрд. Эти средства идут на покрытие дефицита госбюджета и социальные выплаты.

Недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что стране нужно $42 млрд ежегодно на покрытие дефицита бюджета. В госбюджете Украины на 2023 год изначально был заложен дефицит в $38 млрд или 20% от прогнозируемого ВВП. Однако в последнее время расходы бюджета несколько раз увеличивались, в результате дефицит вырос до $54,75 млрд. В проекте бюджета на 2024 год дефицит составляет около $42 млрд, или 21% ВВП.

Ранее стало известно, что международный фонд поддержки Украины предоставит Киеву £100 млн.

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