Мостовой: чего футболистам желать на Новый год, если у них все есть

Экс-игрок Мостовой: советы давать опасно, сегодня он тренер, потом не работает

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой заявил, что не знает, чего желать футболистам. Его слова приводит RT.

«Советы кому-то давать опасно. Сегодня он тренер, а через три месяца уже не работает. А футболистам чего желать, если у них все есть?» — заявил он.

Мостовой является двукратным чемпионом Советского Союза (1987, 1989 годы) в составе «Спартака». За красно-белых он выступал с 1987 по 1992 год, проведя 142 матча. Также он играл за португальскую «Бенфику», французские «Страсбур» и «Кан», испанские «Сельту» и «Алавес».

В начале июня 2023 года Российский футбольный союз объявил, что Мостовой подал документы для получения тренерской лицензии категории Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Академии РФС. 30 сентября сам экс-футболист объявил, что в октябре 2024 года должен пройти стажировку в «Спартаке», но она сорвалась. После этого он прошел стажировку в московском «Динамо». 4 марта Мостовой получил тренерскую лицензию УЕФА категории А.

Ранее Мостовой сообщил о переговорах с клубом из Медиалиги.