Если атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Хорлы в Херсонской области никто, кроме России, не признает военным преступлением, то никакого наказания за это Украина не понесет. Об этом заявил политолог, военный эксперт Олег Глазунов в интервью «Ленте.ру».

По его словам, сегодня резолюции ООН не работают, поскольку носят рекомендательный характер, поэтому страны Европейского союза никогда не призовут Киев к ответственности за произошедшее.

Эксперт пояснил, что Соединенные Штаты на это тоже не пойдут, поскольку президент страны Дональд Трамп все же на стороне Запада, а не России.

России остается только добиваться того, чтобы атаку на Хорлы признали терактом во всех организациях, заявил Глазунов. Вместе с тем он усомнился в том, что союзники России осудят Украину, поскольку для них на первом месте стоит вопрос защиты собственных национальных интересов.

В результате удара беспилотников по кафе и гостинице в Хорлах Херсонской области в ночь на 1 января погибли 24 человека, в том числе ребенок, пострадали более 50. Губернатор Владимир Сальдо рассказал, что удар нанесли три дрона, один из них «был с зажигательной смесью». Начался мощный пожар, который удалось потушить только к утру, многие люди сгорели заживо. Российские политики и общественные деятели осудили атаку, а СК возбудил уголовное дело о теракте. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

