Глава Росавиации рассказал о снижении пассажиропотока в 2025 году

За прошлый год в России на 2,7% снизился пассажиропоток, составив 108,5 млн человек. Об этом сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров, пишет ТАСС.

«Что касается итогов 2025 года, предварительно мы уже посчитали количество перевезенных пассажиров. Порядка 108,5 миллионов было перевезено. По итогам 2024 года авиакомпании РФ перевезли 111,6 млн человек. Таким образом, снижение пассажиропотока в годовом выражении составило 2,7%», — сказал он.

30 декабря глава Росавиации заявил, что в новогодние каникулы планируется перевезти 3,8 млн авиапассажиров.

