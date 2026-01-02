Размер шрифта
Глава Росавиации рассказал о снижении пассажиропотока в 2025 году

Глава Росавиации Ядров: пассажиропоток авиакомпаний РФ в 2025 снизился на 2,7%
Lenar Nigmatullin/Shutterstock/FOTODOM

За прошлый год в России на 2,7% снизился пассажиропоток, составив 108,5 млн человек. Об этом сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров, пишет ТАСС.

«Что касается итогов 2025 года, предварительно мы уже посчитали количество перевезенных пассажиров. Порядка 108,5 миллионов было перевезено. По итогам 2024 года авиакомпании РФ перевезли 111,6 млн человек. Таким образом, снижение пассажиропотока в годовом выражении составило 2,7%», — сказал он.

30 декабря глава Росавиации заявил, что в новогодние каникулы планируется перевезти 3,8 млн авиапассажиров.

До этого сообщалось, что самым дорогим туром на новогодние каникулы стала поездка на Мальдивы для пары с детьми. За 12 ночей в пятизвездочном отеле с питанием «все включено» семья заплатила 4 400 990 рублей.

Наиболее бюджетным направлением стало путешествие из Уфы в Санкт-Петербург — пять ночей в хостеле без питания за 24 875 рублей с человека.

Ранее россиянам рассказали, как сэкономить на путешествиях в 2026 году.

