В Совфеде оценили потери ВСУ в Донбассе

Сенатор Волошин: ВСУ несут колоссальные потери на территории ДНР
Herrera Carcedo/Anadolu/Reuters

Вооруженные силы Украины несут колоссальные потери, когда пытаются удержаться в населенных пунктах Донецкой народной республики. Об этом рассказал ТАСС российский сенатор Александр Волошин.

«Вооруженные силы Российской Федерации продолжают методичное выдавливание противника с ключевых рубежей. Мы планомерно закрепляемся на достигнутых позициях. Противник несет колоссальные потери, цепляется за населенные пункты, которые он десятилетиями превращал в укрепрайоны», — отметил сенатор.

По его словам, в 2025 году российская армия взяла под полный контроль более 4,7 тысячи квадратных километров территории Донбасса и Новороссии, в том числе освободила более 3,3 тысячи километров ДНР. Также за 2025 год под контроль ВС РФ перешли 334 населенных пункта макрорегиона, сообщил он.

Волошин подчеркнул, что сегодня линия фронта — «живой, пульсирующий организм», который постоянно меняется. И российская армия «последовательно перемалывает ресурсы и резервы противника, лишая его стратегической инициативы».

1 января 2026 года телеканал CNN сообщил, что положение ВСУ на фронте ухудшается, а украинским солдатам приходится отступать на отдельных участках фронта. Украинский журналист Владимир Бойко в конце 2025 года также писал, что каждый день из ВСУ дезертирует более тысячи солдат, то есть один человек за одну-полторы минуты.

Кроме того, газета The Times спрогнозировала, что в 2026 году украинская армия может столкнуться с недостатком финансирования, людских ресурсов и «оптимизма».

Ранее в США оценили вероятность завершения украинского конфликта в 2026 году.

