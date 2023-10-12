Курс доллара упал почти до 98 рублей

Курс рубля в начале торгов на Московской бирже резко рос на фоне указа президента об обязательной продаже валютной выручки рядом экспортеров. Курс доллара снижался на 2,68 рубля, до 97,52 рубля, о чем свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7:06 курс китайского юаня снижался на 36 копеек, до 13,35 рубля, курс евро — на 2,72 рубля, до 103,78 рубля.

В первые минуты торгов курс американской валюты максимально опускался до 96,46 рубля, китайской валюты — до 13,2 рубля (минимальный показатель с 27 сентября), европейской валюты падал до 102,59 рубля (минимума с 29 сентября).

Экономист Bloomberg Economics по России и Центральной и Восточной Европе Александр Исаков высказал мнение, что на фоне краткосрочного роста продаж валюты указ президента РФ Владимира Путина обязать часть экспортеров продавать валютную выручку может вернуть курс доллара к рублю «в диапазон 95-100».

По его словам, российское правительство настроено стабилизировать курс приблизительно на 100 руб. за доллар и не допустить дальнейшего ослабевания российской валюты, в том числе из-за болезненных инфляционных последствий.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.