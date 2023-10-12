Стала известна причина сокращения производства водки и коньяка в России

За период январь — сентябрь 2023 года алкогольные предприятия России разлили 54,9 млн декалитров водки, что на 5,7% меньше, чем в прошлом году. Объем разлива коньяка снизился на 7,2% до 5,9 млн декалитров. Общее производство алкогольной продукции в текущем году сократилось на 4,2%, до 132,1 млн декалитров. Разлив спиртных напитков с крепостью более 9% также упал на 4,4%, до 76,2 млн декалитров, пишет газета «Известия».

Согласно данным Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками (РАР), производство ликерных вин снизилось на 25%, до 599 тыс. декалитров, виноградосодержащих напитков с этиловым спиртом — на 60%, до 25,3 тыс. декалитров, виноградных вин — на 7%, до 22,2 млн декалитров, игристых вин — на 7,2%, до 8,7 млн декалитров.

РАР отмечает, что рынок стабилизируется и возвращается к пропорциям, наблюдавшимся в предыдущем году. Организация указала на положительные тенденции, связанные с увеличением легальных продаж и производства. В прошлом году сократился экспорт, а объемы были перенаправлены на внутренний рынок, усиливая импортозамещение.

Ранее Минфин рассказал, как будет контролировать онлайн-продажу алкоголя.