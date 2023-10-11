Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ирак и РФ обсудили вопрос интеграции инфраструктурных проектов «Путь развития»

Премьер Ирака ас-Судани сообщил о развитии проектов «Путь развития» и «Север--Юг»

close
100%
Imago/M. Popow/Global Look Press

Ирак и Россия обсуждают вопрос интеграции инфраструктурных проектов «Путь развития» и «Север--Юг», заявил премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани, передает РИА Новости.

«Есть предварительные обсуждения между Россией и Ираком по вопросам интеграции этих двух проектов», — сказал он в ходе пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя».

Премьер Ирака также ответил на вопрос, не соперничает ли проект «Путь развития» с проектом «Север-Юг». Он сказал, что один проект дополняет другой.

Ас-Судани подчеркнул, что два этих экономических коридора обеспечат «гибкость и устойчивость», снизят стоимость транспортировки, увеличат скорость поставки товаров — это позитивно скажется на благополучии всего региона.

Президент РФ Владимир Путин на этом же форуме сообщил, что у России есть договоренности со всеми участниками проекта транспортного коридора «Север--Юг», интерес к нему проявили и Туркменистан и Казахстан.

«Север — Юг» — транспортный коридор между Россией, Индией, Ираном и соседними странами, от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тыс. км. В мае 2023 года Россия и Иран подписали документы по завершению последнего участка железной дороги западного маршрута «Север--Ю» — Решт-Астара в Иране.

«Путь развития» — еще один транспортный коридор, связывающий южные регионы Ирака со средиземноморским побережьем Турции. Власти надеются, что этот проект значительно облегчит обмен товарами между Азией и государствами Европы.

Ранее президент Финляндии спрогнозировал трудности на границе с Россией.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий