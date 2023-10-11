Ирак и РФ обсудили вопрос интеграции инфраструктурных проектов «Путь развития»

Ирак и Россия обсуждают вопрос интеграции инфраструктурных проектов «Путь развития» и «Север--Юг», заявил премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани, передает РИА Новости.

«Есть предварительные обсуждения между Россией и Ираком по вопросам интеграции этих двух проектов», — сказал он в ходе пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя».

Премьер Ирака также ответил на вопрос, не соперничает ли проект «Путь развития» с проектом «Север-Юг». Он сказал, что один проект дополняет другой.

Ас-Судани подчеркнул, что два этих экономических коридора обеспечат «гибкость и устойчивость», снизят стоимость транспортировки, увеличат скорость поставки товаров — это позитивно скажется на благополучии всего региона.

Президент РФ Владимир Путин на этом же форуме сообщил, что у России есть договоренности со всеми участниками проекта транспортного коридора «Север--Юг», интерес к нему проявили и Туркменистан и Казахстан.

«Север — Юг» — транспортный коридор между Россией, Индией, Ираном и соседними странами, от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тыс. км. В мае 2023 года Россия и Иран подписали документы по завершению последнего участка железной дороги западного маршрута «Север--Ю» — Решт-Астара в Иране.

«Путь развития» — еще один транспортный коридор, связывающий южные регионы Ирака со средиземноморским побережьем Турции. Власти надеются, что этот проект значительно облегчит обмен товарами между Азией и государствами Европы.

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